Huawei Watch Fit 2 con il suo nuovo display è offerto ad un prezzo magnifico su Amazon

Nel luglio 2022, Huawei ha rilasciato il Watch Fit 2, l'orologio da polso Watch GT 3 Pro e lo smartphone pieghevole Mate Xs 2. Rispetto al nuovo indossabile di fascia alta di Huawei, il GT 3 Pro, il Watch Fit 2 è un tentativo di combinare smartwatch e fitness tracker a un prezzo più ragionevole. Si tratta di un incrocio tra un fitness tracker e un accessorio alla moda, che lo rende una sorta di indossabile ibrido. Acquistalo su Amazon a soli 129,90€ invece di 149,90€.

Il Watch Fit 2 è un miglioramento estetico rispetto al primo Watch Fit uscito nel 2020, soprattutto grazie a un display più grande e a una pletora di nuovi colori e stili di cinturino. Tuttavia, il Watch Fit 2 ha subito diversi altri aggiornamenti significativi che lo rendono competitivo rispetto al suo predecessore.

Tutti gli elementi essenziali di un buon indossabile digitale sono presenti in questo ibrido smartwatch/fitness tracker di seconda generazione. Tiene sotto controllo gli elementi fondamentali come i passi, la frequenza cardiaca, lo stress e il sonno, ma include anche funzioni più complesse come il monitoraggio automatico della SpO2 e il monitoraggio del ciclo mestruale.

Lo schermo AMOLED più grande da 1,74 pollici del Watch Fit 2 è il miglioramento più evidente rispetto al modello originale. Grazie a un rapporto schermo/corpo leggermente superiore, Huawei è riuscita a mantenere basso l'aumento delle dimensioni complessive, anche se le dimensioni del display sono aumentate del 18% rispetto al display da 1,64 pollici del suo predecessore. La risoluzione dello schermo di 336 × 480 pixel è un miglioramento rispetto ai 280 x 456 pixel del Fit originale, e il dispositivo stesso è più grande.

Il sensore di frequenza cardiaca TruSeen 4.0 del Watch Fit 2 è stato sostituito da un modello TruSeen 5.0 di Huawei. Rispetto al sensore TruSeen 5.0+ del Watch GT 3 Pro, non è altrettanto preciso, ma è comunque un miglioramento significativo. Oltre al suo aspetto rinnovato, il Watch Fit 2 ha anche molte nuove funzionalità degne di nota. Grazie alle chiamate Bluetooth, è possibile rispondere alle chiamate direttamente dal polso e si può anche scegliere una reazione pre-programmata ai messaggi di testo. Approfitta ora dello sconto del 13% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

