HUAWEI Band 8 è uno smartwatch ECCEZIONALE ed è scontato del 34%

Il HUAWEI Band 8 si distingue per il suo display AMOLED senza bordi e un design che trasmette eleganza, garantendo un comfort ottimale al polso dell'utente. Compatibile con dispositivi Android e iOS, questo smartband offre un'esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità per un'ampia gamma di utenti. Per iniziare, è sufficiente scaricare l'app HUAWEI Health per accedere a tutte le funzionalità offerte.

Uno dei punti di forza del HUAWEI Band 8 è il suo sistema di monitoraggio scientifico del sonno, denominato TruSleep 3, che tiene traccia di ogni secondo di sonno e fornisce strumenti e suggerimenti per garantire notti tranquille e rigeneranti. Con migliaia di Watch Faces disponibili, gli utenti possono personalizzare il loro smartband con oltre 10.000 quadranti diversi.

La ricarica rapida aggiornata del HUAWEI Band 8 consente una durata della batteria fino a 14 giorni, con una ricarica completa in circa 45 minuti, il 30% più veloce rispetto al modello precedente. Grazie alla ricarica rapida, è possibile ottenere 2 giorni interi di autonomia con soli 5 minuti di ricarica, garantendo un utilizzo continuo anche durante le giornate più intense.

Per gli amanti del fitness, il HUAWEI Band 8 offre 100 modalità di allenamento, riconoscendo automaticamente se si sta correndo o camminando e monitorando la frequenza cardiaca durante l'attività fisica. Grazie alle tecnologie HUAWEI Tru Series, tra cui TruSeen 5 e TruRelax, gli utenti possono contare su un monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca, nonché su esercizi di respirazione antistress per un benessere completo.

Su Amazon, oggi, il HUAWEI Band 8 viene scontato del 34% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 39€. Approfittane ora!