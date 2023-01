Huawei Band 7 viene offerto ad un prezzo stracciato su Amazon

Il Huawei Band 7 sembra essere la risposta dell'azienda ai tracker indossabili come il Fitbit Inspire 2; è compatto, ricco di funzioni e dal prezzo ragionevole. Grazie a una serie di caratteristiche che compensano il prezzo un po' elevato, è attualmente uno dei migliori fitness tracker sul mercato. Lo schermo OLED è brillante, nonostante il design piccolo e leggero dell'orologio, che lo rende superiore alle alternative più economiche. Tuttavia, presenta alcune limitazioni: non dispone di GPS e, essendo basato su iOS e Android, non può collegarsi ad app di terze parti. Inoltre, non ha la possibilità di salvare la musica da utilizzare con le playlist di allenamento. Acquistalo su Amazon a soli 49,90€ invece di 59,90€.

Nonostante ciò, il Huawei Band 7 potrebbe scalzare il Fit Inspire 2 come miglior fitness tracker economico per chi non ha problemi a portare con sé il telefono durante le corse e gli allenamenti. Ha un aspetto più rettangolare rispetto al Fitbit Inspire 2, con cornici sottili che sono quasi invisibili accanto al display prevalentemente nero. Il pannello AMOLED fa risaltare i colori di tutti gli elementi dell'interfaccia utente e i neri sono profondi.

È possibile accedere a diverse watchface, con piccole regolazioni per ciascuna di esse. Per quanto riguarda i sensori disponibili, troviamo l’accelerometro e lo giroscopio, oltre a qualcosa che Huawei definisce TruSeen 4.0. Non è necessario fermarsi per effettuare la misurazione dell'Sp02, poiché la tecnologia a due punte misura contemporaneamente i livelli di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. La capacità di misurare i livelli di ossigeno nel sangue è un grande vantaggio, soprattutto perché Apple ha iniziato a farlo solo con il ben più costoso Apple Watch Series 6.

Il Band 7 eccelle anche nel monitoraggio del sonno grazie a TruSleep 2.0, che consente un monitoraggio più preciso del sonno e delle sue numerose fasi rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un dispositivo di questo prezzo. L'app Huawei Fit riassume tutto in un formato di dashboard, simile a quello di Fitbit, da cui gli utenti possono ottenere informazioni più dettagliate con un solo tocco. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

