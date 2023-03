Huawei Band 7 è disponbile ad un prezzo interessante su Amazon

Il Huawei Band 7 è un fitness tracker che offre un'ampia gamma di funzionalità ad un prezzo ragionevole, posizionandosi come un concorrente diretto del Fitbit Inspire 2. Sebbene il prezzo sia un po' elevato, il Band 7 si posiziona tra i migliori fitness tracker sul mercato grazie alle sue caratteristiche avanzate, come il vivido schermo OLED, la leggerezza e la compattezza. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni, come l'assenza di GPS e la mancanza di memoria per la musica. Acquistalo su Amazon a soli 49,90€ invece di 59,90€.

Il dispositivo è dotato di un ampio elenco di funzioni, tra cui l'accelerometro, il giroscopio e il sensore TruSeen 4.0, che misura l'ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca contemporaneamente. Inoltre, il monitoraggio del sonno del dispositivo è affidabile grazie alla tecnologia TruSleep 2.0.

In termini di design, il Band 7 ha una forma rettangolare con una cornice sottile che circonda il display OLED, che fa risaltare i colori e i neri profondi. Il pulsante fisico del dispositivo è più affidabile rispetto a quello capacitivo dell'Inspire 2, ma potrebbe aumentare la probabilità di infiltrazioni di sudore.

Il Band 7 si affida completamente allo smartphone per i servizi di localizzazione, poiché non include un GPS integrato. Tuttavia, il dispositivo non perde un colpo nel rilevamento dei passi e della posizione durante l'utilizzo, anche quando si utilizza il GPS dell'iPhone.

L'app Huawei Fit è disponibile per gli utenti per visualizzare tutte le informazioni raccolte dal tracker in modo chiaro e dettagliato. Ciò include i risultati delle misurazioni dei sensori, le prestazioni di allenamento e il monitoraggio del sonno.

In sintesi, il Huawei Band 7 è un ottimo fitness tracker con molte funzionalità avanzate, che lo rendono un'alternativa valida ai dispositivi più costosi. Tuttavia, le limitazioni del GPS e della memoria per la musica potrebbero non soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Se stai cercando un tracker che offra un monitoraggio accurato della salute e del fitness a un prezzo accessibile, il Huawei Band 7 è una scelta consigliata. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.