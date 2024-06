Htmx 2.0: cosa cambia

Htmx 2.0 arriva a quasi quattro anni di distanza dalla versione 1.0 che venne rilasciata nel novembre del 2020. Per avere una misura di quanto sia stato lento questo avvicendamento tra major release basti pensare che soltanto con la seconda è stato finalmente rimosso il supporto per Internet Explorer.

Le novità della versione 2.0

L'ultimo aggiornamento presenta innanzitutto alcune nuove funzionalità tra cui il metodo htmx.swap() . Esso consente di sostituire un contenuto preesistente con uno nuovo e può essere considerato un'evoluzione rispetto al metodo selectAndSwap() .

very happy to announce that htmx 2.0 has been released:https://t.co/bGl2Q1gO8D it is not marked at `latest` in npm so we don't force upgrade people using unqualified CDN urls upgrade guide:https://t.co/B5FLWlivqa — htmx.org / CTO of hypermedia controls (same thing) (@htmx_org) June 17, 2024

È probabile che nel corso di una migrazione ad Htmx 2.0 possano verificarsi delle incompatibilità. Per questa ragione tale versione è stata classificata come next in NPM e lo rimarrà fino a gennaio dell'anno prossimo. Nel contempo la 1.0 verrà proposta invece come latest .

Con il nuovo rilascio sono state rimosse tutte le feature deprecate (nello specifico gli attributi hx-sse e hx-ws ) e, cosa forse ancora più importante, le estensioni non sono più disponibili nel repository del core. Questo significa che sarà possibile implementarle indipendentemente dagli aggiornamenti del framework. Le estensioni più datate rimangono comunque nella directory /dist/ext per non bloccare le chiamate ai CDN.

Da segnalare che ora le richieste HTTP di tipo DELETE utilizzano direttamente i parametri ed è stato migliorato anche il supporto per le richieste asincrone. Stesso discorso per le transizioni CSS e le comunicazioni via WebSocket tramite gli attributi di HTML.

Novità anche per quanto riguarda l'introduzione del supporto ai Web component con cui è possibile creare elementi personalizzati riutilizzabili.

Htmx e XMLHttpRequest

Una delle principali caratteristiche del framework riguarda il fatto che esso utilizza XMLHttpRequest invece della fetch API e questo non è cambiato in Htmx 2.0. Lo scopo di questa soluzione per lo sviluppo front-end è quella di estendere le funzionalità di base di HTML e sostituire JavaScript tutte le volte che è possibile in un progetto.