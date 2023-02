Sono diversi ormai che HP ha sposato la causa dei gamer, e anche con ottimi risultati. Di particolare interesse è la serie Victus, che propone soluzioni di qualità ma a prezzi (relativamente) più contenuti. Se poi al rapporto qualità-prezzo aggiungiamo anche sconti da capogiro, beh, c'è solo da festeggiare.

Su Unieuro trovi l'HP Victus 15-fb0014nl 5600H con AMD Ryzen 5, 16GB di RAM, 512GB di SSD e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 a soli 699,90€, ovvero 400€ in meno rispetto al prezzo di listino.

HP Victus, il notebook per il gaming che costa poco e regala grandi soddisfazioni

Basta una rapidissima occhiata per rendersi immediatamente conto dello scopo di questa macchina. L'HP Victus 15,6" vanta un design accattivante e curato nei minimi dettagli, ma non con tutti quei ghirigori e giochi di luci che alla lunga potrebbero anche stancare. Questo per dirti che lo puoi portare con te ovunque, senza mai correre il rischio di presentarti con un prodotto tra le mani poco adatto ad una determinata situazione. È l'ideale per tutto, e per qualsiasi attività o lavoro.

Ma se stai leggendo questo articolo, è perché probabilmente ti interessa la quesitone "gaming". E allora ti dico lo schermo è un IPS FHD da 15,6" con antiriflesso, che il sistema audio è firmato Bang & Olufsen, che la RAM è da 16GB DDR4-SDRAM (3200MHz) , che l'archiviazione su SSD è da 512GB, che il processore è un AMD Ryzen 5 (max 4.2 GHz) e che - infine - la scheda grafica dedicata è una NVIDA GeForce GTX 1650.

Insomma, ci siamo capiti: a meno di 700€ (grazie agli HP Days di Unieuro) ci si porta a casa una potenza straordinaria in formato notebook. Potrai giocare a tutti i titoli che vorrai, anche quelli notoriamente più "pesanti". Un esempio? Il gettonatissimo Hogwarts Legacy gira una favola. E poi c'è tutto il resto, ovvero produttività, intrattenimento e così via.

L'HP Victus (con Windows 11) è un notebook completo, perfetto per il gaming ma anche per tutto il resto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.