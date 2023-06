Pensare che non esistano laptop da gaming performanti e affidabili (anche in ottica futura), è un errore gigantesco. L'HP Victus d0031nl, ad esempio, è un notebook con una scheda tecnica a dir poco sorprendente: processore Intel Core i5 di 11a generazione, 16GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD e - soprattutto - GPU NVIDIA GeForce RTX 3060.

Il prezzo di questo super computer da gaming è di 1.450€, che però oggi crolla a 899€ (spedizione inclusa) grazie allo sconto Amazon del 38%.

HP Victus 16 con GeForce RTX 3060: sconto immediato di 550€!

L'HP Victus 15,6" si presenta con un design accattivante pur essendo decisamente minimal. Ed è una notizia, perché solitamente i notebook da gaming hanno quel look pieno di fronzoli che alla lunga potrebbe anche stancare. Questo significa che il Victus si presta benissimo a qualsiasi tipo di situazione, anche quelle più formali: lo puoi portare con te ovunque, anche al lavoro o all'università.

Senza girarci troppo intorno, ti dico però che la punta di diamante è la sua scheda tecnica. Ma procediamo con ordine:

Display IPS FHD da 15,6" 144Hz con antiriflesso

Sistema audio firmato Bang & Olufsen

RAM da 16GB DDR4-SDRAM (3200MHz)

(3200MHz) Archiviazione su SSD da 512GB NVMe TLC M.2

Wi-Fi 6

Processore Intel Core i5-11400H (max 4.5 GHz)

(max 4.5 GHz) Scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB DDR6.

Non penso sia necessario aggiungere altro. A soli 899€ - grazie al super sconto Amazon di 550€ (-38%), ti ricordo - aggiungi al tuo carrello un notebook di una potenza straordinaria, che puoi sfruttare anche per il più sfrenato editing di foto e video. Potrai giocare a tutti i titoli che vorrai, anche quelli notoriamente più "pesanti".

L'HP Victus 16" - con tutti i pro che Windows 11 ha da offrire - è un notebook completo, ideale per il gaming ma affidabile al 100% anche in tutte le altre attività che vuoi svolgere: editing, streaming e così via.

