HP Victus: computer da gaming con i5 e Nvidia RTX 4050 da 6GB (-200€)

Hai messo da parte un po' di soldi per acquistare un bel computer portatile da gaming senza fare rinunce ma senza spendere un'esagerazione? Allora ho trovato la promozione perfetta per te. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il notebook HP Victus con i5 e Nvidia RTX 4050 a soli 699,99 euro, invece che 899,99 euro. Tieni presente che si tratta di un'offerta esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, per cui se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Come puoi vedere adesso c'è uno sconto del 22% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 200 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 140 euro al mese per 5 mesi senza interessi, sempre per i clienti Prime.

HP Victus: portatile da gaming eccezionale

Il Notebook HP Victus rappresentava una delle migliori soluzioni per non spendere un capitale e avere un ottimo computer portatile da gaming. Possiede infatti il potente processore Intel Core i5 di 12ª generazione che raggiunge una velocità fino a 4,4 GHz. Viene supportato dalla bellezza di 16 GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200 Mhz. E gode di un SSD da 512 GB praticamente inesauribile.

Possiede la spettacolare scheda grafica Nvidia RTX 4050 da 6GB GDDR6 e potrai quindi sfruttare al meglio tutte le specifiche di ogni gioco. Ha un bellissimo display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080p, pannello IPS antiriflesso e frequenza di aggiornamento velocissima fino a 144 Hz. Ha una straordinaria tastiera precisa con retroilluminazione per un peso totale di 2,29 kg.

Sei pronto dunque per le tue sessioni di gaming? Non perdere questa straordinaria occasione. Corri su Amazon e acquista il tuo notebook HP Victus con i5 e Nvidia RTX 4050 a soli 699,99 euro, invece che 899,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.