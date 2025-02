HP Victus 15 con i5 e RTX 4050: notebook da gaming che costa poco

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un notebook da gaming eccezionale a un prezzo molto più basso. Dunque non perdere tempo fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello HP Victus 15 con Intel Core i5 e NVIDIA RTX 4050 a soli 699,99 euro, invece che 1.100 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma si aggira intorno ai 1.00 euro, come puoi vedere sopra, e dunque in ora puoi risparmiare la bellezza di 400 euro sul totale. Non c'è tempo da perdere perché è il prezzo più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 58,34 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HP Victus 15 è il portatile da gaming da comprare oggi

Se non vuoi svenarti e avere un computer portatile di altissimo livello allora non farti sfuggire questa occasione e acquista HP Victus 15. Ha un ottimo display da 15 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e un refresh rate da 144 HZ. Ha una bassa emissione di luce blu ed è antiriflesso. Inoltre possiede la straordinaria scheda grafica NVIDIA RTX 4050 da 6 GB che ti permette di goderti i giochi al meglio.

Come processore troviamo un Intel Core i5 di 12a generazione fino a 4,4 GHz supportato da ben 16 GB di RAM da 3200Mhz per avere la giusta velocità e non fare sacrifici. E poi un SSD da 512 GB dove potrai archiviare ciò che vuoi e che garantisce anche una velocità di accensione niente male.

Insomma una vera forza e oggi è tuo a un prezzo modesto considerando ciò che puoi ottenere. Per cui non attendere oltre. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HP Victus 15 con Intel Core i5 e NVIDIA RTX 4050 a soli 699,99 euro, invece che 1.100 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

