HP Pavilion Plus con i7, SSD da 512GB e 16 GB di RAM (-100€)

Hai deciso di acquistare un computer portatile senza fare rinunce? Allora dai un'occhiata a questa promozione incredibile che trovi in esclusiva su Amazon. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello HP Pavilion Plus a soli 899,99 euro, anziché 999,99 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto del 10% che solo oggi ti permette di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Il prezzo è molto vicino al più basso di sempre e quindi dovrai essere veloce perché andrà a ruba. Con questo notebook potrai fare tutto il lavoro che vuoi senza problemi e anche quando sei fuori casa. Inoltre se sei un cliente Prime questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 75 euro al mese per 12 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HP Pavilion Plus: notebook potentissimo

Il computer portatile HP Pavilion Plus è dotata del potente processore Intel Core i7 di 13ª generazione con una frequenza turbo che raggiunge i 5 GHz. Possiede 14 core, 20 Thread e monta la scheda grafica integrata Intel Iris XE per immagini spettacolari. Gode di ben 16 GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200 Mhz e possiede un SSD da 512 GB per archiviare quello che vuoi e avere un'accensione velocissima.

Ha un display OLED da 14 pollici con risoluzione 2,8K da 2880 x 1080p con luminosità SDR da 400 Nits il filtro per la riduzione della luce blu dannosa. La tastiera è compatta ed è dotata della retroilluminazione con touch pad sensibile e lettore di impronte per una maggiore sicurezza. Possiede due porte USB Type-C, due USB-A, un ingresso HDMI e slot per schede SD.

Questo è un super portatile e oggi lo puoi avere a una cifra decisamente inferiore di quella che dovresti spendere. Dunque non aspettare che sia tardi, vai ora su Amazon e acquista il tuo HP Pavilion Plus a soli 899,99 euro, anziché 999,99 euro. Se concludi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

