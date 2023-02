HP OfficeJet Pro 9022e è offerta ad un prezzo pauroso su Amazon

L'obiettivo di HP con la OfficeJet Pro 9022e non è solo quello di vendere una stampante, ma anche quello di modificare la vostra visione del processo di stampa. Dopo l'acquisto, la stampante HP OfficeJet Pro 8710 può essere utilizzata come qualsiasi altra stampante, ma HP l'ha progettata come vetrina per il programma di abbonamento all'inchiostro HP+. Acquistalo su Amazon a soli 234,99€ invece di 389,90€.

L'iscrizione è vantaggiosa sotto certi aspetti, in quanto fornisce inchiostro gratuito per sei mesi e un anno aggiuntivo di copertura della garanzia, portando il totale a tre anni. Il problema è che non si possono usare toner diversi da quelli HP con la stampante nuova e si deve firmare un contratto che vincola al servizio. HP OfficeJet Pro 9022e è molto più grande di altre stampanti. Pesa 11,6 chilogrammi e ha dimensioni di 437 per 396 per 318 millimetri (WDH), quindi avrà bisogno di uno spazio di lavoro considerevole. Se sembra più una stampante laser che una stampante a getto d'inchiostro, è proprio per questo: questa stampante è stata chiaramente progettata pensando all'efficienza dell'ufficio.

Nell'angolo superiore destro della stampante si trova un elegante touchscreen che può essere inclinato verso l'alto e verso l'esterno in modo da essere più comodo da usare quando ci si trova di fronte. Gli schermi tattili sono un'area di competenza di HP e questo è sensibile ai passaggi e ai tocchi come tutti gli altri. Non è nitido o vivido come il display di uno smartphone, ma fa il suo dovere. Un adesivo sopra il connettore USB della stampante incoraggia gli utenti a passare alla stampa wireless, il che potrebbe scoraggiare coloro che intendevano utilizzare la porta per collegare il dispositivo a un computer. Questo ha senso, dato che per il funzionamento di HP+ su una stampante è necessaria una connessione di rete.

Fortunatamente, la configurazione del Wi-Fi è un gioco da ragazzi. Si utilizza l'applicazione HP Smart, che può essere scaricata su un dispositivo Android, iOS, Windows o Mac. Viene stabilita una connessione wireless tra il dispositivo e la stampante e le credenziali della rete vengono immediatamente inviate. È incluso un connettore Ethernet per coloro che preferiscono non affidarsi alla connettività wireless.

L'estetica delle applicazioni è la stessa per tutti i dispositivi e ci sono diverse opzioni per semplificare il processo di stampa. Tuttavia, le scelte disponibili possono variare in modo significativo a seconda della piattaforma utilizzata. Ad esempio, i programmi per PC/Mac non consentono di eseguire scansioni dalla fotocamera o di stampare da fotografie, mentre queste funzioni sono disponibili su smartphone e tablet. Il software si integra perfettamente con le più comuni piattaforme di archiviazione online, come Dropbox, Google Drive e Box.

È inoltre possibile creare scorciatoie di collegamento ai servizi, che consentono di eseguire operazioni come la scansione direttamente nell'applicazione di posta elettronica o il caricamento di immagini di ricevute su un archivio cloud. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.