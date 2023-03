Forse ti sarà sfuggito, ma anche su Amazon trovi i ricondizionati. Si tratta di prodotti usati ma controllati accuratamente e riportati, per quanto possibile, ad uno stato ottimale. Pronti per tornare in commercio e regalare soddisfazioni all'acquirente di turno. In questo caso ti parlo di un notebook HP, un Elitebook Folio per la precisione.

Il portatile - un ricondizionato grado A+++ - vanta una scheda tecnica davvero interessante e costa solo 205€ grazie all'ottimo sconto del 35% già applicato da Amazon e dall'ulteriore sconto del 6% che ottieni spuntando manualmente la casella del Coupon.

HP Elitebook Folio con Intel Core i7 e Office 2021: ricondizionato, è ancora meglio!

L'Elitebook Folio in questione è una notebook affidabile, ideale per operazioni quotidiane di base - come streaming, email, documenti, social network - ma anche qualcosina in più. E poi ricorda che dietro c'è un brand (HP) che ha pochi rivali sul mercato: puoi andare sul sicuro, a occhi chiusi.

Come ti dicevo, la scheda tecnica - nonostante abbia qualche anno sulle spalle - è intrigante. Ti propongo di seguito un elenco con le principali caratteristiche, quelle che davvero fanno la differenze in un computer, notebook o desktop che sia:

Processore Intel Core i7 4600U a 2600 MHz

8GB di RAM DDR4 SDRAM

240GB di archiviazione SSD

Scheda grafica Intel Ultra HD

Sistema operativo Windows 10 Pro

In termini di hardware e di design, c'è qualche compromesso. Se tastiera e trackpad sono nella norma, bisogna accettare il fatto che il display sia un HD a 720p (1600 x 900) abbracciato da cornici un po' più spesse. Ma insomma, nulla di così assurdo.

E poi, per concludere, non dimenticare che all'accensione avrai subito a disposizione la suite di Office 2021 con Word, Excel, PowerPoint, Teams e così via. A 205€ è quasi impossibile trovare di meglio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.