HP Chromebook 14a-na0004sl: compare un'OFFERTA GIGANTE su Amazon

Avere un PC sempre a portata di mano nell'epoca moderna è praticamente indispensabile: che sia per lavoro, per studio, o magari perché si è fuori in viaggio e non si vuole rinunciare a controllare le email o a svagarsi un pochino per staccare la spina. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi è abbastanza importante, motivo per cui la scelta deve essere oculata. HP è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili (e non solo), e soprattutto è in grado di proporre apparecchi di buona fattura a prezzi non proibitivi, come il Chromebook in questione.

Ebbene, da oggi su Amazon il Chromebook HP 14a-na0004sl è ancora più conveniente, e potrete aggiudicarvelo a soli 229,00€, ovvero risparmiando l'enorme cifra di circa 120,00€.

Chromebook HP: il portatile adatto a voi

Questo Chromebook è di colore argentato e presenta uno schermo da 14 pollici. Monta una CPU Celeron N von velocità 1.1, e ovviamente come sistema operativo preinstallato c'è Chrome OS. Non si tratta di un PC adatto al gaming, a meno che non si tratti di videogiochi con requisiti decisamente bassi, infatti la scheda grafica è integrata.

Il Chromebook HP 14a-na0004sl presenta inoltre una tastiera color nero opaco in contrasto con le linee argento naturale del resto della macchina. L'autonomia della batteria dura fino a circa 12 ore e mezza, e con 45 minuti potrete ricaricare la metà della batteria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.