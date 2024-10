Hostinger ti offre fino al 75% di sconto sull'Hosting Wordpress

Se vuoi velocizzare il tuo Hosting WordPress in maniera efficace e senza spendere cifre folli, ti consigliamo l'ultima offerta di Hostinger. Grazie alla promozione in corso, puoi migliorare le tue piattaforme online spendendo solo 2,99€ al mese. E in più, hai anche 3 mesi di servizio gratuito!

Ti basta andare sulla pagina delle offerte di Hostinger e scegliere il piano Premium, indicato per siti web e blog personali. Hai anche incluso un dominio gratuito dal valore di 9,99 €, migrazione gratuita sel sito, backup settimanali e molto altro!

Hosting WordPress con Hostinger: tutti i dettagli dell'offerta -75%

Hostinger ti offre una soluzione super veloce per il tuo Hosting WordPress. Con tempi più rapidi il tuo sito otterrà maggiore visibilità sui motori di ricerca. Ma Hostinger è anche sicuro, grazie alla funzionalità di scansione integrata che parte alla ricerca di malware e vulnerabilità all'interno del portale. In più, hai il backup automatico settimanale.

Ma i vantaggi sono veramente tantissimi, anche per quanto riguarda la memoria disponibile. Hai fino a 100 GB di memoria SSD, 400.000 file e directory a cui si aggiungono ulteriori funzionalità, come la già citata migrazione automatica e gratuita del sito.

Il piano Premium di Hostinger include anche SSL gratuito illimitato, servizio email senza costi aggiuntivi, traffico senza limiti e template predefiniti da cui scegliere liberamente! Nell'offerta c'è persino il dominio gratuito, dal valore di 9,99 €.

Insomma, davvero tantissime funzionalità per soli 2,99 € al mese (al posto di 11,99 €). Che aspetti? Stiamo parlando di un'ottima occasione per lanciare il proprio sito web o blog personale. Con la promozione in corso hai infatti ben il 75% di sconto sull'Hosting WordPress di Hostinger Premium, a cui aggiungere 3 mesi gratuiti.

Per accedere all'offerta il piano Premium ha una durata minima di 48 mesi. Al prossimo rinnovo, pagherai comunque solo 5,99 € al mese.

