Hostinger: i piani WordPress ora sono scontati fino all'80%

Hostinger, noto provider di servizi di hosting, ha lanciato una promozione con sconti fino all'80% sui suoi piani WordPress, con prezzi che partono da 2,49€ al mese. In più, ci sono anche due mesi extra gratuiti. Si tratta di soluzioni perfette per costruire il proprio progetto web in modo semplice e veloce, grazie all'integrazione con il CMS migliore del mondo e tutta una serie di altre funzionalità. Vediamo tutto nel dettaglio.

Caratteristiche dei piani WordPress di Hostinger

I piani WordPress di Hostinger offrono caratteristiche pensate per garantire performance elevate e facilità d'uso:

Server ottimizzati per WordPress : garantiscono tempi di caricamento rapidi, migliorando l'esperienza utente e il posizionamento sui motori di ricerca;

: garantiscono tempi di caricamento rapidi, migliorando l'esperienza utente e il posizionamento sui motori di ricerca; Pannello di controllo intuitivo : facilita la gestione del sito anche per chi non ha competenze tecniche avanzate;

: facilita la gestione del sito anche per chi non ha competenze tecniche avanzate; Certificato SSL gratuito : assicura la protezione dei dati dei visitatori, aumentando la fiducia nel sito;

: assicura la protezione dei dati dei visitatori, aumentando la fiducia nel sito; Backup automatici : ottimi per la sicurezza dei contenuti, dal momento che permettono di ripristinare il sito in caso di necessità;

: ottimi per la sicurezza dei contenuti, dal momento che permettono di ripristinare il sito in caso di necessità; Dominio gratuito : incluso nei piani annuali, offre un ulteriore risparmio e professionalità al progetto online;

: incluso nei piani annuali, offre un ulteriore risparmio e professionalità al progetto online; Assistenza 24/7: un team di supporto sempre disponibile per rispondere a qualsiasi esigenza tecnica.

Da menzionare inoltre i tantissimi template predefiniti gratuiti, ma anche aggiornamenti automatici intelligenti di WordPress.

L'offerta prevede sconti fino all'80% sui piani WordPress, con prezzi a partire da 2,49€ al mese. Inoltre, sono inclusi 2 mesi extra gratuiti, aumentando ulteriormente il valore del pacchetto. Per usufruire di questa promozione, è possibile visitare il sito ufficiale di Hostinger e scegliere il piano WordPress più adatto alle proprie esigenze. La procedura di attivazione è semplice e immediata, cosa che consente di avviare rapidamente il proprio progetto online.

Questa offerta rappresenta un'opportunità interessante per chi desidera avviare un sito WordPress, ma anche per chi ha bisogno di un upgrade.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.