Hostinger: con il Black Friday hosting WordPress a meno di 2€

Se hai intenzione di avviare un blog o un e-commerce di nicchia, i piani di hosting WordPress offerto da Hostinger potrebbero essere un’opzione da considerare. L’azienda, leader nei servizi di web hosting, propone un’offerta speciale per il Black Friday, con un costo a partire da 1,95€ al mese per il piano più economico, comprensivo di due mesi gratuiti. Dopo i primi quattro anni, il prezzo al rinnovo sarà di 5,99 euro al mese.

Caratteristiche del piano hosting WordPress di Hostinger

Il piano in questione include una serie di funzionalità che lo rendono particolarmente adatto a siti WordPress. Tra queste:

100 GB di memoria SSD;

dominio gratuito (del valore di 9,99 euro);

(del valore di 9,99 euro); servizio di migrazione automatica per chi ha già un sito attivo;

protocollo SSL illimitato;

fino a 100 indirizzi email personalizzati ;

; backup settimanali;

aggiornamenti automatici di WordPress ;

; template predefiniti per la personalizzazione del sito.

Uno dei principali vantaggi di Hostinger è la velocità di caricamento delle pagine, fondamentale per migliorare l’esperienza utente, il posizionamento sui motori di ricerca e i tassi di conversione. Questo è possibile grazie a tecnologie come i server LiteSpeed, il plugin LSCWP Cache, altamente performante per WordPress e una CDN proprietaria, che ottimizza automaticamente immagini e minimizza il codice. Inoltre, l’utilizzo dei protocolli IPv6 e HTTP/3 assicura una trasmissione dati più rapida e una riduzione della latenza.

Per attivare questa promozione basta accedere al sito di Hostinger. Gli sconti sono validi fino al 4 dicembre, permettendo di acquistare il piano hosting a un prezzo competitivo.

Se cerchi una soluzione per ospitare il tuo sito con prestazioni elevate e a un prezzo accessibile, questa offerta di Hostinger rappresenta un’opportunità da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.