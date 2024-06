Hosting WordPress preinstallato a soli 6 euro al mese

Molte persone sognano di avere un sito tutto per sé, ma nella maggior parte dei casi ci si arrende di fronte all'idea (sbagliata) che per creare e gestire un sito web occorrano delle conoscenze tecniche particolari. Un altro motivo che porta a desistere riguarda i costi: anche in questo caso, però, si è in errore.

L'esempio migliore che si può fare al riguardo è la soluzione hosting WordPress di Serverplan, provider italiano con sede a Cassino che vanta un'esperienza di oltre vent'anni nel settore. Tale piano non solo prevede WordPress preinstallato e gestito, ma costa anche quanti tre-quattro caffè al mese (circa 6 euro al mese, ndr).

Hosting WordPress preinstallato e gestito a circa 6 euro al mese

Queste le caratteristiche principali del piano hosting WordPress di Serverplan:

un dominio gratuito per sempre

WordPress preinstallato e gestito

SSD NVMe

certificato SSL Let's Encrypt

cache preinstallata

backup giornaliero

Che cosa significa disporre di WordPress preinstallato e gestito? Significa che al momento dell'apertura del sito non devi installare manualmente il CMS più utilizzato per le piattaforme blogging e per i semplici siti di notizie, né devi stare dietro ad aggiornamenti e quant'altro: tutto questo viene gestito in automatico dal team di Serverplan. Un altro servizio che viene incontro a tutti coloro che non hanno esperienza è il trasferimento gratuito di un sito preesistente.

A tutto questo poi si aggiungono le unità SSD NVMe, di gran lunga più veloci rispetto ai tradizionali dischi SSD Sata, che rappresentano al momento l'offerta standard da parte degli altri provider. Ciò si traduce in una maggiore velocità del sito, per mezzo anche della cache preinstallata, a tutto vantaggio dell'esperienza utente e di un tasso di conversione maggiore.

La soluzione hosting WordPress preinstallato e gestito è in offerta a 76 euro l'anno, circa 6 euro al mese: puoi attivare il piano hosting su questa pagina del sito Serverplan.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.