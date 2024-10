Hosting WordPress: la soluzione di Aruba a meno di 15€

Un sito web, qualsiasi sia la sua natura, per funzionare deve poggiarsi su una soluzione hosting di qualità. Senza, difficilmente il progetto online può prendere piede. Ecco, che tu abbia un blog, un sito di notizie o un e-commerce, e utilizzi la piattaforma WordPress, ti segnaliamo l'ultima offerta di Aruba, che propone il piano Hosting WordPress Gestito a partire da 14,90 euro per un anno.

Hosting WordPress Gestito di Aruba è la soluzione base per creare il proprio sito web o per chi ha da poco avviato un nuovo progetto online. Tra le altre cose, offre la possibilità di configurarlo e aggiornarlo senza alcuna competenza tecnica.

Hosting WordPress a meno di 15 euro per un anno con Aruba

WordPress preinstallato, certificato SSL DV, HiSpeed Cache, protocolli HTTP/2 e HTTP/3, più caselle email illimitate e piattaforma ottimizzata con backup e aggiornamenti automatici: è quanto propone il piano Hosting WordPress Gestito della società italiana Aruba, ideale per chi si affaccia per la prima volta in questo settore ed ha scarse conoscenze riguardo la gestione di un sito WordPress.

Al di là di tutto il discorso relativo agli aggiornamenti automatici, l'hosting WordPress di Aruba si distingue dalle altre soluzioni concorrenti per ospitare una delle infrastrutture tecniche più avanzate dal punto di vista non solo della sicurezza, ma anche dell'efficienza e della velocità.

E a proposito di quest'ultimo elemento, la piattaforma hosting di Aruba utilizza il sistema di cache dinamica HiSpeed Cache, grazie al quale le pagine dei siti si aprono più velocemente, offrendo un'esperienza d'uso gratificante per gli utenti che si collegano dai motori di ricerca o dai social network.

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba è in offerta al prezzo scontato di 14,90 euro per il primo anno invece di 79 euro. La promozione è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.