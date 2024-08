Hosting WordPress gestito per un sito veloce e sicuro: inizia subito con Serverplan

Nel mondo del web, un Hosting WordPress gestito equivale a una passeggiata su una spiaggia tropicale: rilassante e senza pericoli. Se proprio vuoi iniziare a costruirti il tuo angolo di paradiso nel Web, tanto vale farlo con Serverplan, il colosso italiano del web hosting.

Con questo provider, non solo avrai il CMS più usato al mondo già installato, ma anche aggiornamenti automatici sia per WordPress che per i plugin. Puoi tranquillamente dimenticarti di dover navigare in un mare di notifiche per aggiornare tutto manualmente. Inoltre, ti aspettano il dominio gratuito a vita e un sacco di funzionalità extra che faranno diventare lo spazio di hosting una roccaforte inespugnabile.

Backup e Sicurezza: i vantaggi dell’hosting WordPress gestito di Serverplan

Uno dei vantaggi di Serverplan è il backup automatico giornaliero. Lavora giorno e notte, quindi non dovrai preoccuparti se dimentichi di farlo tu manualmente. E che dire della protezione totale con firewall, anti Brute Force e scansione malware? Serverplan è pronto a difenderti da ogni minaccia informatica.

Poi c’è la promozione: il piano Startup di Serverplan a solo 6 euro al mese, che equivalgono a 76 euro all’anno (IVA esclusa). Davvero un affarone, come trovare un unicorno nel giardino di casa. Così, potrai dedicarti solo alla tua passione, dimenticando le ansie legate alla manutenzione tecnica.

Ora parliamo di una cosa piuttosto interessante: la garanzia soddisfatti o rimborsati. Con Serverplan puoi dormire sonni tranquilli. Se il servizio non è di tuo gusto, hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso completo. Insomma, puoi testare il terreno senza paura di rimanere intrappolato in contratti vincolanti.

Al tirar le somme, si può dire che scegliere l’hosting WordPress gestito di Serverplan è come volare in prima classe: comfort, sicurezza e nessuna preoccupazione. Non resta che prendere il biglietto e decollare verso le meraviglie del web con questo provider al tuo fianco.

