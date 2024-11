Hosting WordPress Aruba: 70% di sconto con l'offerta Black Friday

Se si sta valutando l'apertura di un nuovo sito WordPress, o il cambio del proprio piano hosting con uno più performante, segnaliamo l'ultima offerta lanciata da Aruba per il Black Friday. La promozione in corso prevede lo sconto del 70% su tutti i piani hosting WordPress, con prezzi a partire da 4,47 euro per il primo anno anziché 14,90 euro.

Per approfittare dello sconto sul piano hosting WordPress di Aruba occorre utilizzare il codice sconto BLACKHOSTING24: si tratta di un coupon unico, valido quindi su tutti i piani attualmente in offerta. A questo proposito, è importante sottolineare che la promo sarà valida fino al prossimo 4 dicembre.

La pagina dedicata all'offerta Black Friday è disponibile a questo indirizzo del sito ufficiale Aruba.

Come riscattare il 70% di sconto sul piano hosting WordPress Aruba

Ecco come riscattare il codice sconto esclusivo di Aruba per l'offerta Black Friday, che offre l'opportunità di risparmiare il 70% sul prezzo già scontato dei piani hosting per siti WordPress:

Vai su questa pagina del sito Aruba.

Individua il riquadro Hosting WordPress Gestito Smart .

. Fai clic sul bottone Approfitta subito .

. In Registra un nuovo dominio inserisci il nome del sito che vuoi aprire, oppure se ne hai già uno aggiungi un segno di spunta accanto a Trasferisci un dominio riportando il nome del tuo sito.

inserisci il nome del sito che vuoi aprire, oppure se ne hai già uno aggiungi un segno di spunta accanto a riportando il nome del tuo sito. Seleziona il tasto Prosegui .

. Scegli l'estensione del dominio e fai clic su Prosegui .

. Nella nuova pagina di riepilogo dell'ordine fai di nuovo clic su Prosegui per due volte consecutive.

per due volte consecutive. Effettua la registrazione ad Aruba tramite Crea account Aruba (se hai già un profilo devi semplicemente effettuare il login).

(se hai già un profilo devi semplicemente effettuare il login). A questo punto inserisci il codice sconto BLACKHOSTING24 nell'apposito campo.

nell'apposito campo. Dopodiché inserisci i tuoi dati, quelli per il pagamento e concludi l'ordine.

Maggiori informazioni sull'offerta Black Friday per i piani hosting WordPress di Aruba sono disponibili su questa pagina del sito Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.