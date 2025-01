Hosting WordPress? Approfitta del 50% di sconto di Serverplan

Serverplan è la soluzione che cercavi se stavi pensando di attivare un hosting WordPress per il tuo sito web e non vuoi perdere troppo tempo tra configurazione e altri dettagli: grazie ai piani di Serverplan, disponibili in sconto fino al 28 febbraio, puoi avere un piano hosting WordPress con sitebuilder AI incluso nel prezzo.

Cosa includono i piani hosting WordPress di Serverplan

Serverplan ti permette di avere subito WordPress preinstallato con un hosting attraverso il quale gestire il tuo sito web con la totale semplicità: non ci sarà bisogno né di installazioni manuali, né di ulteriori click. Sarà subito pronto all'uso, con tutti gli aggiornamenti automatici di WordPress già attivi e la possibilità di avere i plugin e i temi che vuoi.

Una feature molto interessante inclusa nel prezzo è il siteBuilder con intelligenza artificiale. A cosa serve? Ti sarà utile per ottimizzare ulteriormente il tuo sito WordPress, migliorare l'esperienza utente e personalizzare i contenuti in modo totalmente automatico.

Il piano Startup WordPress, il più venduto, è in promo con il 50% di sconto: avrai tutto quello che serve per iniziare con traffico illimitato, 1 dominio gratuito, 20 GB di spazio su SSD NVMe, 50 account email, backup giornaliero, funzioni bitninja e antimalware e molto altro ancora.

Se hai già un sito web, puoi sfruttare lo strumento di migrazione gratuita in modo da poter trasportare il sito sul nuovo hosting in pochi semplici passi e soprattutto senza costose procedure.

