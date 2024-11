Hosting Aruba in offerta a 14,90€/mese, con WordPress e AI integrata

I piani di hosting di Aruba con WordPress integrato sono fra i più competitivi in termini di costo e prestazioni. Attualmente, il piano Hosting WordPress Gestito Smart viene proposto a soli 14,90 € per il primo anno, offrendo una soluzione perfettamente ottimizzata per il CMS, con backup e aggiornamenti gestiti in modo automatico e supporto per strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Aruba Hosting: ecco l'offerta del momento

Questo piano include un dominio senza costi aggiuntivi, perfetto per siti con un traffico fino a 50.000 visitatori mensili. I proprietari di siti possono inoltre contare su cinque caselle email da 1 GB, un database MySql con funzionalità di backup, aggiornamenti automatici certificati, assistente AI e cache HiSpeed per migliorare le prestazioni. Il piano offre anche un ambiente di staging per effettuare prove senza interferire con il sito live, la migrazione gratuita del sito e un’assistenza disponibile in ogni momento.

Tutti i piani di Aruba che includono WordPress mettono a disposizione strumenti avanzati con il supporto dell’intelligenza artificiale, tra cui il lancio rapido del sito tramite AI, un builder per la creazione di pagine personalizzate e l’AI helper, che fornisce suggerimenti su come ottimizzare il sito attraverso un chatbot interattivo. Grazie all’AI content generator, è inoltre possibile ottenere testi e immagini semplicemente fornendo una descrizione.

La sicurezza è un punto centrale nei piani di hosting Aruba: ogni sito è dotato di certificato SSL, fondamentale per la fiducia degli utenti e per la visibilità sui motori di ricerca. I servizi di protezione comprendono il rilevamento dei malware, la protezione anti-DDoS e un firewall che protegge il sito da attacchi informatici.

Per scoprire di più sulle caratteristiche dei piani con WordPress e le offerte attuali, visita il sito di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.