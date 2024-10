HONOR Pad X8a: entry level che non delude in offerta su Amazon (139€)

Se vuoi acquistare un tablet che costi il meno possibile senza sacrificare troppo le prestazioni allora devi assolutamente avvalerti al volo di questa strepitosa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HONOR Pad X8a a soli 139,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo originale di 30 euro e risparmi su un prezzo già non altissimo in partenza. Soprattutto metti le mani su un tablet davvero eccellente, con diverse caratteristiche interessanti, senza spendere un capitale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HONOR Pad X8a: prezzo basso e qualità alta

Il rapporto qualità prezzo del tablet HONOR Pad X8a è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Nonostante costi davvero poco riesce a mettere sul piatto molte caratteristiche che non deludo affatto. Intanto ha un bellissimo e generoso display da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e 16,7 milioni di colori.

Ha una cornice sottile che aumenta la visione, un peso di soli 495 grammi e uno spessore di appena 7,25 mm per garantire la massima maneggevolezza. È dotato del potente chip Snapdragon 680 a 6 nm con scheda grafica Adreno 610 e CPU Qualcomm Kryo 265. Possiede 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. E gode di una super batteria da 8.300 mAh che dura tantissimo prima di doverlo ricaricare.

Questa è assolutamente una promozione da non farsi scappare. Dunque prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad X8a a soli 139,90 euro, invece che 169,90 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.