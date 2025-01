HONOR Pad 9 (8/256GB) da 12,1 pollici con Android 13 a 100€ in meno

Se è da un po' di tempo che giri per i negozi, anche online, per trovare un tablet dalle prestazioni eccellenti senza spendere cifre assurde, allora oggi sono certo che l'hai trovato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HONOR Pad 9 da 12,1 pollici a soli 249,90 euro, invece che 349,90 euro.

Ebbene sì, con lo sconto del 29% solo oggi puoi risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale e soprattutto metti le mani su tablet eccezionale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HONOR Pad 9 da 12,1 pollici adesso è da prendere al volo

Non ci sono dubbi, se vuoi un tablet che regali ottime performance senza doverti svenare allora devi acquistare adesso HONOR Pad 9. Grazie al suo display generoso da 12,1 pollici con risoluzione 2,5 K e refresh rate di 120 Hz le immagini sono sempre bellissime e dai colori brillanti. Inoltre ha una cornice sottile, pesa solo 555 grammi e ha uno spessore di appena 6,96 mm.

Monta il potetene processore Snapdragon 6 Gen 1 supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Inoltre è dotato del sistema operativo MagicOS 7.2 basato su Android 13. Possiede 8 altoparlanti per un audio eccellente, una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera anteriore da 8 MP. E poi gode di una super batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida da 35 W.

Insomma una vera forza che oggi puoi avere a un prezzo molto più basso. Quindi approfitta anche tu di questa occasione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad 9 da 12,1 pollici a soli 249,90 euro, invece che 349,90 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.