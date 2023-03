Honor Magic5 Lite 5G è lo smartphone del giorno in offerta su Amazon

Lanciato insieme all'ammiraglia Magic 5 Pro e al Magic VS pieghevole, l'Honor Magic 5 Lite è stato progettato per essere un'opzione più economica per i consumatori. Il Magic 5 Lite non è solo un accessorio: è un telefono di fascia media a tutti gli effetti, con un design elegante, una durata della batteria quasi impareggiabile e uno splendido display curvo. Naturalmente, non dovreste aspettarvi di essere sbalorditi da qualcosa di più di una prestazione decente, e probabilmente non sarete in grado di scattare immagini pluripremiate al calar del sole. È comprensibile che l'Honor Magic 5 Lite abbia dovuto fare qualche sacrificio per essere venduto a questo prezzo, ma la vera questione è se questi sacrifici siano valsi o meno la pena. Acquistalo su Amazon a soli 329,90€ invece di 389,90€.

Il Magic 5 Lite, come il recente Honor 70, è un elegante telefono di fascia media che inganna l'occhio con il suo brillante display OLED a 120 Hz e gli angoli delicatamente arrotondati. La tripla fotocamera posteriore comprende un obiettivo primario da 64MP, un otturatore ultraleggero da 5MP e una fotocamera macro da 2MP. L'Honor Magic 5 Lite è alimentato da uno Snapdragon 695 e dispone di 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 4.000mAh. Una grande batteria da 5.100 mAh fornisce energia ed è in grado di essere caricata a 40W.

Per quanto riguarda il sistema operativo, è disponibile Android 12, con la Magic UI 6.1 di Honor. Non è il miglior sistema operativo Android modificato in circolazione, ma non è nemmeno il peggiore. La fotocamera frontale equivalente da 16 megapixel si trova al centro della cornice superiore, appena sotto lo schermo. Sotto lo schermo si trova il sensore ottico di impronte digitali, che può essere utilizzato per sbloccare il dispositivo sia con le impronte digitali che con il riconoscimento facciale. I controlli dell'alimentazione e del volume, il connettore di ricarica USB-C e lo slot per la doppia SIM si trovano tutti alla periferia del dispositivo. Poiché non è possibile inserire una scheda microSD, è necessario accontentarsi dei 128 GB di memoria integrata.

Tipico dei dispositivi di questa fascia di prezzo, l'Honor Magic 5 Lite investe molta della sua potenza nello schermo, ottenendo risultati impressionanti. La navigazione in generale e l'utilizzo delle app risultano fluidi e fantastici sul display OLED da 6,67 pollici, grazie alla risoluzione nitida di 2.400 x 1.080 e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco di 518cd/m2 rende lo schermo adatto all'uso sotto la luce diretta del sole, mentre il livello di nero e il contrasto sono ottimi per un pannello OLED.

L'Honor Magic 5 Lite supporta la ricarica rapida a 40W, per cui è possibile ricaricare facilmente la batteria quando si esaurisce. Anche se un caricatore rapido sarebbe stato gradito nella confezione, la presenza di una presa di corrente appropriata compensa la mancanza. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

