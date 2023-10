Honor 90 5G su eBay al PREZZO più BASSO del Web (-29%)

Prima di tutto voglio dirti che questa è una di quelle occasioni più uniche che rare e quindi devi essere velocissimo se non vuoi rischiare di perderla. Quindi vai immediatamente su eBay e aggiungi al tuo carrello Honor 90 5G a soli 353 euro, anziché 499,90 euro.

Non ci sono errori di scrittura e non è uno scherzo, in questo momento sei di fronte a uno sconto pazzesco del 29% che porta il prezzo al più basso mai registrato sul web. Puoi risparmiare la bellezza di circa 147 euro sul totale. Inoltre questa è la versione migliore per cui avrai in mano uno smartphone eccezionale.

Honor 90 5G: smartphone mediogamma spettacolare

Questo smartphone si posiziona nella fascia dei mediogamma ma si percepisce subito che ha decisamente una marcia in più. Possiede uno splendido display AMOLED da 6,7 pollici con aggiornamento veloce a 120 Hz per immagini fluide e dai colori intensi. Perfettamente visibile anche alla luce del sole. Il tutto in appena 7,8 mm di spessore e 183 grammi di peso.

È dotato del potentissimo processore Snapdragon 7 Gen 1 con 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 256 GB. Come ti dicevo non dovrai fare rinunce perché è il modello con le prestazioni migliori. Inoltre monta una batteria da 5000 mAh che dura a lungo e si ricarica rapidamente a 66W. Bastano 13 minuti per vederlo già di nuovo al 50%. E poi è Dual SIM e ha una fotocamera pazzesca da 200 MP.

Stai ancora leggendo? Non c'è più tempo per farlo. Un'offerta così vantaggiosa non durerà ancora molto. Per cui prima che sia tardi e si esauriscano le unità disponibili vai su eBay e acquista il tuo Honor 90 5G a soli 353 euro, anziché 499,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

