Honor 70 con Android 12: spunta il COUPON e RISPARMIA 60€

Oggi ti voglio segnalare questa offerta che ti permette di avere uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Honor 70 a soli 399 euro, invece che 459 euro, applicando il coupon in pagina.

Super sconto dunque con cui puoi risparmiare ben 60 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Davvero un'occasione d'oro per avere uno smartphone dalle prestazioni incredibili.

Honor 70 è lo smartphone da prendere al volo

Sono diversi motivi per cui Honor 70 è lo smartphone da acquistare. Intanto in questo momento potrai beneficiare di un ottimo ribasso. Ma oltre al prezzo godrai di un bellissimo schermo OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Le immagini saranno così realistiche che sarà difficile distinguerle dalla realtà. In questa versione possiede 128GB di memoria e gode della tecnologia 5G per navigare su internet ad altissima velocità.

È dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus che insieme a MagicUI, il sistema operativo basato su Android 12, rende tutto più veloce fluido. Inoltre ha ben 8GB di RAM. Scatta foto meravigliose grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 54 MP e ultra-grandangolare in macro da 50 MP. In ogni tua foto potrai cogliere dettagli che altrimenti non vedresti. Goditi la super batteria da 4800 mAh con ricarica rapida da 66 W che può arrivare al 60% in soli 20 minuti.

Non c'è molto da dire, a questo prezzo è davvero l'offerta del giorno. Se vuoi una smartphone di ottima qualità questo fa sicuramente al caso tuo. Quindi vai adesso su Amazon e acquista Honor 70 a soli 399 euro, invece che 459 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

