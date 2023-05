Hogwarts Legacy per PS5 al minimo storico, approfitta ora dello sconto su Amazon

L'accattivante serie di libri di Harry Potter ha portato bambini, ragazzi e adulti in un mondo nascosto sin dal suo debutto alla fine degli anni '90. I romanzi hanno generato un franchise che abbraccia film, giochi e montagne di merchandising. Sulla base di ciò, lo sviluppatore Avalanche Software ha deciso di creare il primo gioco di Harry Potter per la next-gen presentando al mondo Hogwarts Legacy. Acquista ora la versione per PS5 in offerta su Amazon a soli 54,67€.

Il titolo, disponibile per PS5 e PS4, è un gioco di ruolo d'azione che offre un'interpretazione open world della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. I fan di Harry Potter apprezzeranno l'azione avvincente, la vasta selezione di incantesimi e le modalità di gioco, in particolare se giocano su una console. Sfortunatamente, la versione per PC presenta significativi problemi di frame rate che occasionalmente rendono il titolo frustrante da giocare.

È ovvio dalla prima scena della storia che Avalanche Software ha dedicato molta cura e considerazione alla creazione del mondo di gioco. Sin da subito la storia vuole mettere in chiaro che sei il "prescelto", e questo metterà il tuo personaggio al centro del conflitto tra il mondo dei maghi e una crescente minaccia. Il castello di Hogwarts e i suoi terreni sono assolutamente enormi e pieni di oggetti da collezione, minacce e compagni di scuola con cui puoi interagire anche fuori dalle missioni.

Hogwarts Legacy per PS5 è piacevolmente vario e include un'ampio cast di personaggi di varie regioni ed etnie. Acquistalo ora in offerta su Amazon grazie allo sconto del 27%, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

