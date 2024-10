ho. Mobile: SIM gratuita e offerte imperdibili

Le offerte principali di Ho. Mobile

Una delle ragioni principali per cui Ho.Mobile è così apprezzato sono le sue tariffe flessibili e vantaggiose. Tra le offerte più interessanti troviamo:

100 Giga, minuti e SMS Illimitati a 6,99€ al mese

Questa offerta è perfetta per chi desidera un ampio pacchetto dati e comunicazioni illimitate a un prezzo davvero competitivo. Con 100 GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS senza limiti, il tutto per soli 6,99€ al mese, è una delle soluzioni più economiche sul mercato italiano per chi ha necessità di restare sempre connesso.

200 Giga a 9,99€ al meseUn’offerta ideale per chi utilizza intensamente Internet, grazie ai ben 200 GB di traffico dati. Il prezzo di 9,99€ al mese rappresenta un equilibrio perfetto per chi cerca una grande quantità di dati senza dover spendere cifre elevate.

Attivazione e Sim Gratis

Ho. Mobile rende l’attivazione facile e accessibile. L'attivazione del servizio può partire da soli 2,99€, a seconda dell'operatore di provenienza e la SIM è offerta gratuitamente. Questo rende l'entrata nel mondo di Ho. Mobile ancora più attraente per i nuovi clienti.

La ricarica e i costi

Il processo di ricarica è semplice e può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale, dall’app Ho. Mobile o presso i punti vendita autorizzati. La prima ricarica richiesta è di 10,00€, che permette di iniziare subito a utilizzare il servizio con il proprio credito disponibile.

Offerte per il passaggio a Ho. Mobile

Un altro punto forte di Ho. Mobile è la semplicità con cui è possibile trasferire il proprio numero da un altro operatore. Con promozioni dedicate a chi porta il proprio numero in Ho., i nuovi utenti possono mantenere il proprio numero senza complicazioni. Per conoscere l'offerta completa di Ho. Mobile clicca qui.