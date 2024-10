ho. Mobile, 200 GB e minuti illimitati: attivazione da 2,99€ con questi operatori

Nuova, vantaggiosissima, offerta di ho. Mobile: 200 GB di dati (in 5G), minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. Ma soprattutto, attivazione super economica a partire da 2,99 euro al mese a seconda dell'operatore di provenienza.

Dettagli della promozione ho. Mobile

Chi passa a ho. Mobile, infatti, potrà attivare il nuovo piano a partire da 2,99 euro al mese. I costi sono variabili in base all'operatore di provenienza: tra i più affermati troviamo Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile e Kena. Per chi sceglie di attivare un nuovo numero, invece, il costo di attivazione è di 2,99 euro, mentre la SIM è gratuita con ricarica iniziale di 10 euro.

L'offerta include già la possibilità di agganciarsi alla rete 5G. Ma se sei un utente che ha bisogno di tutta la velocità possibile, puoi attivare un'opzione aggiuntiva chiamata ho. Il Turbo che permette di sbloccare al massimo la velocità di navigazione in 5G. È disponibile a 1,29 euro al mese e può essere attivata o disattivata in autonomia dall'app.

Grazie all'app è possibile gestire ogni aspetto del proprio piano: dai Giga e minuti disponibili, alle nuove offerte, fino all'assistenza in tempo reale e alla ricarica. Inoltre, l'operatore offre un servizio clienti di qualità, oltre a un sistema di assistenza via WhatsApp, pensato per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta.

5G, un pacchetto di dati generoso (ben 200 GB), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese: sicuramente l'offerta ho. Mobile è tra le più interessanti disponibili al momento. Puoi attivarla direttamente online, dove sono disponibili altre proposte per nuovi utenti e per chi sceglie di migrare il proprio numero da un altro operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.