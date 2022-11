Hey, GitHub!: programmare con la voce

Hey, GitHub! è una piattaforma che consente di "scrivere" codice senza dover mettere mano alla tastiera del proprio computer, utilizzando semplicemente dei comandi vocali. Non è necessario effettuare lo spelling dei termini utilizzati, basta ricorrere a delle istruzioni prestabilite che il sistema è in grado di interpretare e tradurre nella sintassi corretta.

I comandi vocali di Hey, GitHub!

I comandi utilizzabili sono ad esempio "Return a boolean" per specificare il tipo di valore di ritorno, "Go to the next metod" per spostarsi all'interno del codice, "Run the program" per avviare una sessione o "Explain lines 2 - 8" per analizzare porzioni specifiche di listato.

Attualmente il servizio si trova ancora in fase di anteprima tecnica, questo significa che potrebbero essere presenti alcuni bug, ma le implementazioni future potrebbero rendere Hey, GitHub! ancora più completo e reattivo. Chi volesse mettere alla prova le funzionalità disponibili può comunque registrarsi per accedere alla preview.

Uno dei maggiori vantaggi legati all'uso di questo strumento risiede nel fatto che esso permette di scrivere ed editare codice utilizzando delle espressioni basate sul linguaggio naturale.

Hey, GitHub! e GitHub Copilot

Il progetto non sarebbe stato comunque disponibile senza il supporto da parte di GitHub Copilot.

Quest'ultimo infatti è un assistente virtuale per l'auto-completamento del codice fornito dalla nota piattaforma per il code hosting e basato su un'intelligenza artificiale. GitHub Copilot basa i suoi "suggerimenti" per gli sviluppatori sull'analisi di milioni di righe di listato.

I suoi output non sono ancora completamente affidabili, questo perché il sistema non è sempre in grado di adattare con precisione tutti gli snippet generati al contesto delle applicazioni che sono destinate ad ospitarli.

Nello stesso tempo esiste un problema di licenza in quanto GitHub Copilot "impara" dall'osservazione di codici rilasciati sotto licenza Open Source ma quest'ultima non autorizza comunque i coder ad utilizzare listati altrui senza riportarne i credit.