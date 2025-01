HDMI 2.2 presentato al CES 2025, supporto risoluzione fino a 10k

Durante il CES 2025, uno degli annunci più rilevanti ha riguardato l'introduzione del nuovo standard HDMI 2.2, destinato a trasformare l'esperienza dell'home entertainment grazie a caratteristiche tecnologiche all'avanguardia. Questa nuova versione punta a offrire una qualità audiovisiva mai vista prima, ridefinendo i confini delle prestazioni domestiche.

Con una larghezza di banda che raddoppia rispetto al precedente HDMI 2.1, lo standard HDMI 2.2 permette di supportare risoluzioni elevate, tra cui 8K a 240Hz e persino 10K. Questo si traduce in immagini estremamente nitide, colori più intensi e un livello di fluidità ideale per il gaming di fascia alta.

Un'altra innovazione significativa è l'introduzione del Latency Indication Protocol (LIP), progettato per sincronizzare audio e video con precisione millimetrica, eliminando i ritardi che spesso compromettono l'immersione visiva e sonora.

HDMI 2.2: una nuova soluzione per gli utenti più esigenti

L'HDMI 2.2 si presenta come una risposta concreta alle aspettative di un pubblico sempre più esigente, orientato verso dispositivi con risoluzioni superiori e schermi dalle dimensioni generose. Anche se i contenuti in 8K e 10K non sono ancora ampiamente disponibili, questo standard si pone come una soluzione lungimirante, preparandosi a supportare le tecnologie del futuro.

Tuttavia, la transizione verso l'adozione su larga scala non sarà immediata. I produttori di televisori, monitor, schede grafiche e altri dispositivi dovranno lavorare per implementare la compatibilità con lo standard. Inoltre, la diffusione di contenuti in altissima definizione resta ancora limitata, rendendo questo aggiornamento più un investimento a lungo termine che una soluzione immediata.

Per promuovere il passaggio a HDMI 2.2, l'HDMI Licensing Administrator ha annunciato il programma di certificazione "Ultra96", che garantirà la qualità dei cavi e agevolerà l'integrazione dello standard. HDMI 2.2 segna un importante passo avanti nel mondo della connettività audiovisiva. Sebbene ci vorrà del tempo prima di vederne i benefici su larga scala, rappresenta una pietra miliare verso un intrattenimento domestico sempre più avanzato e adatto alle esigenze future