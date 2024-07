Hard disk portatile Western Digital da ben 4TB al 34% di sconto su Amazon: OCCASIONE OUTLET

Un hard disk portatile è un dispositivo di archiviazione esterno, compatto e leggero, progettato per memorizzare grandi quantità di dati e per essere facilmente trasportato e oggi, l'HDD targato Western Digital da ben 4TB viene scontato del 34% e viene venduto a 109,88€.

Per ogni viaggio serve un passaporto, e l'unità My Passport di Western Digital da 4TB è lo storage portatile affidabile che ti dà la sicurezza e la libertà necessarie per esplorare il mondo. Con un design elegantissimo che sta nel palmo di una mano, offre abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Il modello sottile di My Passport è pratico e disponibile in un'ampia gamma di colori vivaci. Questo hard disk esterno dispone di un software di backup che assicura che tutti i contenuti creati durante il tuo viaggio, come foto, video, musica e documenti, non vadano persi.

Per garantire la massima protezione dei tuoi dati, l'unità My Passport è dotata di protezione con password e crittografia hardware AES a 256 bit integrata. Basta installare il software e impostare la password per attivare la protezione.

Lo storage portatile My Passport è pronto all’uso con il cavo necessario e, grazie all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), puoi eseguire il backup di tutti i contenuti importanti rapidamente. Western Digital crea unità seguendo severi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo, fornendo una sensazione di sicurezza costante durante i tuoi viaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.