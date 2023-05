Hard Disk Portatile WD 1TB: compare uno SCONTO OTTIMO su Amazon del 21%

Gli hard disk esterni e aggiunte interne sono utilizzati in mole incredibile nella società moderna, tra lavoro e intrattenimento: questo perché lo spazio ormai non è mai abbastanza, che si tratti del semplice archiviare la musica, i film o altro, oppure installare programmi vari o videogiochi. Per fortuna alcune aziende si sono specializzate nella produzione di questi delicati hardware, e Western Digital è a dir poco un baluardo del settore. Ebbene, se oggi state cercando un Hard Disk esterno portatile potrebbe essere la vostra occasione con un'ottima offerta su quello da 1TB di WD.

Infatti, da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta il WD 1TB, l'Hard Disk esterno portatile, a soli 53,00€, con uno sconto del 21% che equivale a un risparmio per voi di circa 14,00€.

Hard Disk 1TB Western Digital: la memoria perfetta

Questo hard disk esterno, come avrete capito già dal nome, possiede ben 1TB di memoria, che potrete utilizzare in diversi modi: ad esempio, come estensione per la memoria del vostro PC, ma anche per trasportare e portare sempre con voi una mole considerevole di dati, come grossi file, musca, film, videogiochi, programmi per il lavoro, o qualsiasi cosa vi serva.

1TB di Western Digital è di preciso un hard disk meccanico che sfrutta la tecnologia di connettività USB, sottile e pratico. Inoltre possiede la protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit integrata dell’unità My Passport, che vi aiuteranno a proteggere la tua vita digitale. Insomma l'unione di qualità, praticità e sicurezza di cui tutti hanno bisogno al giorno d'oggi.

