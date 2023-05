Hard Disk portatile di WD da 1 TB a meno di 51 euro su Amazon

Avere uno spazio di archiviazione sicuro e affidabile è più importante che mai. Il WD 1 TB Elements Portable External Hard Drive è il compagno ideale per chi ha bisogno di molta memoria anche quando è fuori casa. Ora disponibile su Amazon a soli 50,99€, questo dispositivo offre una soluzione pratica per tutte le tue esigenze di archiviazione.

La capacità di archiviazione di 1 TB del WD Elements Portable ti consente di salvare una quantità enorme di file, foto, video e molto altro.

Il WD 1 TB Elements Portable non è solo grande in termini di capacità, ma anche incredibilmente veloce. Grazie alla sua connessione USB 3.0, i trasferimenti di file avvengono in un batter d'occhio. Inoltre, è retrocompatibile con USB 2.0, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Una delle principali caratteristiche del l'HDD è la sua portabilità. Con il suo design compatto e leggero, è facile da trasportare, rendendolo il compagno perfetto per viaggi d'affari, vacanze o semplicemente per lavorare in movimento. Ricordiamo che possiede le seguenti caratteristiche: Fattore di forma ‎3,5 pollici, memoria ‎SDRAM, archiviazione ‎1000 GB e velocità di rotazione del disco rigido ‎5400 rivoluzioni al minuto.

In conclusione, il WD 1 TB Elements Portable External Hard Drive offre un'enorme capacità di archiviazione in un pacchetto compatto e facile da utilizzare. E grazie allo sconto speciale attualmente disponibile su Amazon, è il momento ideale per fare un upgrade di qualità.

