Hard Disk Esterno portatile da 4TB di Western Digital in MEGA SCONTO su Amazon

Western Digital è un'azienda molto nota per via della sua lunga esperienza nella realizzazione di dispositivi di archiviazione e memorie. Oggi, su Amazon, l'hard disk esterno portatile proprio di Western Digital da ben 4TB è scontato del 22% e venduto a 129,89€.

4TB a spasso con l'hard disk esterno portatile Western Digital al 22% di sconto

L'unità My Passport di Western Digital è il compagno ideale per ogni viaggiatore, grazie alla sua esperienza di archiviazione affidabile e sicura. Questo hard disk esterno con una generosa capacità di archiviazione di 4TB rappresenta un passaporto digitale per i tuoi dati.

Il suo design elegante e sottile, che sta comodamente nel palmo di una mano, si accompagna a un'ampia gamma di colori vivaci. Questa unità portatile è pronta all'uso con il cavo necessario e sfrutta l'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps) per un rapido trasferimento dei dati, garantendo che tu possa continuare a utilizzarla senza interruzioni.

La funzionalità di backup automatico dell'unità My Passport, supportata dal software dedicato, assicura che ogni foto, video, musica e documento creato durante il tuo viaggio sia protetto e accessibile. La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit offrono sicurezza avanzata, consentendoti di gestire l'accesso alla tua vita digitale in modo sicuro e personalizzato.

Con criteri rigorosi di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo, questa unità offre una sensazione costante di sicurezza durante i viaggi digitali. Inoltre, benefici della tranquillità con una garanzia limitata di 3 anni. Che tu sia in un viaggio fisico o digitale, l'unità My Passport è pronta a conservare i tuoi preziosi ricordi digitali in modo affidabile e stiloso.

L'offerta di oggi su Amazon prevede uno sconto del 22% sull'Hard Disk Esterno da 4TB di Western Digital per un prezzo finale di 129,89€.

