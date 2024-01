Hard Disk Esterno da 5TB in MAXI SCONTO su Amazon

Western Digital è un'azienda molto rinomata nella produzione di dispositivi d'archiviazione e memorie e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 28% sull'Hard Disk Esterno da 5TB che viene venduto al prezzo totale di 179€.

Mega sconto sull'Hard Disk Esterno da 5TB

Il My Passport di Western Digital offre una soluzione di archiviazione digitale affidabile e conveniente per gli utenti di dispositivi Mac, garantendo una perfetta compatibilità e facilità d'uso. Con una capacità di archiviazione di 5 TB e un'interfaccia USB 3.0, questo disco rigido esterno assicura ampio spazio per conservare foto, video, musica e documenti importanti della tua vita digitale.

Grazie alla sua tecnologia di connettività USB, il My Passport per Mac si collega facilmente ai computer Mac, consentendo un trasferimento rapido e semplice dei file. È dotato di cavi USB-C e USB-A, garantendo la compatibilità con i computer Mac di oggi e di ieri. La sicurezza dei tuoi dati è garantita dalla crittografia hardware AES a 256 bit, che protegge i contenuti della tua vita digitale con una password personalizzata impostata tramite WD Discovery.

Il software WD Discovery incluso offre la possibilità di connettersi ai principali servizi di social media e cloud storage, consentendo di importare, organizzare e condividere facilmente foto, video e documenti. Inoltre, può essere utilizzato per gestire il disco tramite WD Drive Utilities.

Con una garanzia limitata di 3 anni, il My Passport per Mac offre fiducia costante e tranquillità, garantendo durata e affidabilità a lungo termine. Il suo fattore di forma portatile lo rende ideale per essere trasportato ovunque tu vada, assicurando che i tuoi dati siano sempre accessibili e al sicuro.

