Hard Disk Esterno da 500GB Portatile al 44% DI SCONTO su Amazon

Amazon oggi pensa alle tue necessità di archiviazione e di ampliare lo storage e lo fa applicando e attivando un mega sconto del 44% sull'Hard Disk Esterno portatile da 500GB che viene venduto al costo totale di 27,99€.

Sconto shock del 44% sull'Hard Disk Esterno portatile da 500GB

L'Hard Disk Esterno Maxone rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una capacità di archiviazione digitale affidabile e portatile, con una generosa capacità di 500 GB. La sua interfaccia USB 3.0 offre un trasferimento dati ultraveloce, con una velocità fino a 5 Gbps, garantendo prestazioni superiori e un'efficienza notevole rispetto allo standard USB 2.0.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi questo Hard Disk Esterno Maxone si distingue per il suo design minimale e la facilità d'uso. Plug-and-Play, non richiede alcun programma di installazione o configurazione del software, rendendo l'utilizzo immediato e accessibile a tutti gli utenti.

La robustezza è un elemento chiave di questo dispositivo, con un involucro in alluminio che lo rende resistente agli urti e impermeabile. Con uno spessore di soli 0,39 pollici (1 cm), è estremamente compatto e facile da trasportare, risultando un compagno affidabile per chi è in movimento.

La fornitura del prodotto include 1 disco rigido portatile robusto, 1 cavo USB 3.0 e 1 manuale utente. Inoltre, il produttore offre una garanzia estesa di 3 anni, dimostrando l'impegno verso la qualità e la soddisfazione del cliente. Con questo Hard Disk Esterno, gli utenti possono godere di una soluzione di archiviazione digitale affidabile e performante, adatta a diverse esigenze e dispositivi.

Amazon, oggi, mette in sconto del 44% l'Hard Disk Esterno da 500GB portatile per un costo finale di 27,99€. Approfittane subito!

