Hard Disk Esterno da 500GB al 44% di sconto su Amazon: FUORI TUTTO

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che consente di memorizzare dati in esternamente al computer principale e oggi, su Amazon, l'HDD esterno da 500GB è scontatissimo: 44% e prezzo totale d'acquisto di 27,99€.

500GB di Hard Disk Esterno al 44% di sconto

Maxone presenta un Hard Disk Esterno con una capienza di archiviazione digitale di 500 GB, offrendo un'efficiente soluzione per il backup e lo storage di dati. Dotato dell'interfaccia USB 3.0, questo dispositivo assicura trasferimenti dati ultraveloci, con una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, circa dieci volte superiore allo standard USB 2.0, garantendo efficienza e rapidità nelle operazioni di archiviazione.

Il design minimalista e la semplicità d'uso caratterizzano questo Hard Disk Esterno. Con una semplice modalità Plug-and-Play, non richiede alcun programma di installazione o configurazione software. La sua compatibilità spazia su vari dispositivi, tra cui TV, PS, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android.

La robustezza è un tratto distintivo, grazie alla costruzione in alluminio che rende l'hard disk esterno resistente, compatto, impermeabile e antiurto. Queste caratteristiche lo rendono adatto per un utilizzo portatile e affidabile.

Con questa soluzione di archiviazione, gli utenti possono godere di un dispositivo versatile e performante, adatto per una vasta gamma di applicazioni. L'Hard Disk Esterno Maxone si presenta come una scelta affidabile per chi cerca capacità, velocità e robustezza in un'unica soluzione di storage esterno.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato maxi del 44% sull'Hard Disk Esterno da 500GB che viene venduto al costo finale di 27,99€. Un'occasione da non lasciarsi scappare!

