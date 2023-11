Hard Disk esterno da 1TB di Toshiba IN MEGA SCONTO con le offerte Black Friday

Il disco rigido esterno Toshiba da 2,5 pollici offre una notevole capacità di archiviazione digitale di 1 TB, rappresentando una soluzione affidabile e conveniente per ampliare lo spazio di archiviazione di laptop e computer portatili. Dotato di interfaccia USB 3.2, garantisce velocità di trasferimento dati elevate e una connessione stabile per un'esperienza di archiviazione efficiente.

La tecnologia di connettività USB e la caratteristica speciale Plug & Play semplificano notevolmente l'utilizzo di questo disco rigido. Basta collegarlo al computer tramite il cavo USB incluso, e sarà pronto all'uso senza la necessità di installare driver aggiuntivi.

Il disco rigido ha un fattore di forma da 2,5 pollici e presenta una finitura opaca nel colore nero, conferendo un design elegante e discreto. La sua alimentazione USB lo rende altamente pratico, eliminando la necessità di un adattatore di alimentazione esterno.

La versatilità di questo dispositivo si estende anche alla sua compatibilità con console di gioco come Xbox One e PS4, offrendo un'opzione di archiviazione aggiuntiva per i giocatori. Inoltre, i requisiti di sistema NTFS formattati per Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7 assicurano una piena compatibilità con i sistemi operativi più comuni. In sintesi, questo disco rigido esterno Toshiba rappresenta una soluzione pratica e affidabile per l'archiviazione digitale, adatto sia per gli utenti domestici che per i giocatori appassionati.

Oggi l'Hard Disk esterno da 1TB di Toshiba è in sconto su Amazon del 36% per un costo finale di 50,99€.