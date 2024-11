Hard disk esterno compatibile con PlayStation e Xbox in promo (-51%)

L’hard disk esterno da 500GB è una soluzione ideale per chi desidera uno spazio di archiviazione aggiuntivo pratico, resistente e performante. Con un design ultra sottile di soli 0,4 pollici di spessore, è realizzato interamente in metallo antigraffio, garantendo non solo un’estetica raffinata ma anche una notevole resistenza e durata. La scocca in alluminio aiuta a mantenere il dispositivo fresco e silenzioso durante l’uso.

Questo hard disk è altamente compatibile, supportando dispositivi come PS4, Xbox One, e sistemi operativi come Microsoft Windows e Mac OS. Si noti che per l’uso con Mac è necessario un adattatore, non incluso nella confezione.

Le prestazioni sono un punto di forza grazie alla tecnologia USB 3.0, che consente velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s, rendendolo molto più rapido rispetto a un tradizionale USB 2.0, pur mantenendo la retrocompatibilità con quest’ultimo. Questo miglioramento delle prestazioni rende l’hard disk ideale non solo per il backup, ma anche per migliorare l’efficienza di PC e console di gioco.

La configurazione è estremamente semplice: con la funzionalità Plug and Play, l’hard disk è pronto all’uso senza necessità di alimentazione esterna o installazione di software. Questo lo rende perfetto per chi cerca uno spazio di archiviazione portatile, veloce e facile da utilizzare, sia per il lavoro che per il tempo libero.

