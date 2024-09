Hai acquistato un nuovo dispositivo Apple? C'è una sorpresa per te

Apple in queste ore sta offrendo un'esclusiva promozione: chiunque acquisti un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV potrà usufruire di 3 mesi gratuiti di Apple Arcade, la piattaforma di videogiochi on-demand dell'azienda di Cupertino. Questa prova gratuita della durata di 90 giorni può essere condivisa con un massimo di sei membri della famiglia. Per usufruirne basta andare sul sito di Apple Arcade.

Come attivare la prova gratis di Apple Arcade

Questa piattaforma offre un’esperienza di gioco unica e senza limiti, con un catalogo in continua espansione che attualmente comprende oltre 200 titoli. Ogni settimana vengono aggiunti nuovi giochi, assicurando che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Una delle caratteristiche più apprezzate è l'assenza totale di pubblicità e acquisti in-app, il che significa che puoi giocare senza interruzioni o sorprese indesiderate durante le tue sessioni.

Per attivare la prova gratuita di 3 mesi, tutto ciò che devi fare è:

Configurare il tuo nuovo dispositivo;

Accedere con il tuo ID (ora chiamato Account Apple con l’aggiornamento a iOS 18);

Aprire l’app Apple Arcade: l'offerta apparirà automaticamente;

Selezionare il pulsante "Riscatta 3 mesi gratis" per avviare immediatamente la tua esperienza di gioco.

Se per qualche motivo il banner dell'offerta non dovesse apparire, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Puoi verificare gli aggiornamenti in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Una volta aggiornato, riprova ad aprire l'applicazione.

Puoi utilizzare l'app sia in modalità online che offline, quindi puoi giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque ti trovi. I dispositivi compatibili includono iPhone, iPad, Mac e Apple TV, offrendo una flessibilità totale su dove e come giocare.

Approfitta di questa offerta esclusiva e scopri un nuovo mondo di giochi senza limiti e senza pubblicità. Vai su questa pagina del sito ufficiale di Apple e inizia a giocare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.