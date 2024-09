Guarda Wolfs, il nuovo film con Brad Pitt e George Clooney, in streaming su Apple TV+

Non sai cosa guardare questa sera? Ti diamo una mano perché su Apple TV+ è arrivato Wolfs - Lupi Solitari, il nuovo film diretto, prodotto e scritto da Jon Watts che vanta un cast d'eccezione con Brad Pitt e George Clooney nel ruolo dei protagonisti.

Se sei già abbonato ti basterà aprire Apple TV+, selezionare il film e iniziare la visione. In caso contrario, puoi avere una prova gratuita di 7 giorni disattivabile quando vuoi e senza costi aggiuntivi.

Di cosa parla Wolfs, il film con Brad Pitt e George Clooney

La sinossi della pellicola ci spiega che George Clooney e Brad Pitt interpretano il ruolo di due "risolvi-problemi" rivali che si ritrovano convocati entrambi nello stesso caso: insabbiare il passo falso di un'importante funzionaria newyorkese.

Per portare al termine il loro lavoro, tutto in una notte a dir poco esplosiva, dovranno essere in grado di mettere da parte i loro dissapori e al loro ego al solo scopo di portare al termine il lavoro. Il film ha una durata di un'ora e 47 minuti ed è perfetto per una serata all'insegna del relax, specie oggi che è venerdì.

Ricorda che con Apple TV+ puoi avere accesso ad un vasto catalogo di film, serie TV e documentari, tra cui diversi Apple Original di successo come Ted Lasso, The Morning Show, Slow Horses, Masters of The Air, Napoleone e appunto Wolfs - Lupi Solitari. Provalo adesso gratis per 7 giorni.

