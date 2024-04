Guarda The Greatest Hits, nuovo film disponibile in streaming su Disney+

Voglia di un film romantico per questo venerdì sera? Proprio oggi è arrivato su Disney+ un nuovo film originale molto interessante che si chiama The Greatest Hits, diretto da Ned Benson e con Lucy Boynton nei panni della protagonista. Un film che mischia fantasia, commedia e romanticismo e che potrebbe essere perfetto per una dolce serata da passare in compagnia. Non sei abbonato a Disney+? Nessun problema, attivando un piano Standard o Premium annuale potrai ricevere anche 2 mesi gratis.

The Greatest Hits: di cosa parla il nuovo film disponibile su Disney+?

The Greatest Hits racconta la storia di Harriet, il cui incontro con alcune canzoni la porta letteralmente indietro nel tempo, facendola rivivere i romantici ricordi del suo ex fidanzato.

Tuttavia, questi viaggi nel tempo si scontrano con un nuovo interesse amoroso nel presente. Attraverso questa connessione ipnotica tra musica e memoria, Harriet si trova a riflettere: se avesse la possibilità, cambierebbe il passato?

Della durata di circa 94 minuti, neanche troppo lungo, è secondo noi perfetto per un rilassante venerdì sera. Lo trovi su Disney+

