Guarda serie TV e film in streaming direttamente con la Fire TV Stick: SCONTO DEL 31%

Il nuovo Fire TV Stick rappresenta una svolta nel mondo dello streaming, offrendo un'esperienza più potente e completa rispetto alla sua versione precedente. Grazie al suo design compatto e alla sua potenza incrementata del 50% rispetto al modello del 2019, garantisce uno streaming rapido e in Full HD per goderti i tuoi contenuti preferiti con una qualità eccezionale.

La confezione include il telecomando vocale Alexa, che ti permette di controllare il dispositivo con la tua voce in modo intuitivo e pratico. Con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume, puoi gestire facilmente la tua esperienza di visione senza bisogno di altri telecomandi.

Con il telecomando vocale Alexa, puoi cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app utilizzando la tua voce. I nuovi pulsanti preimpostati per le app ti permettono di accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti.

Goditi un'esperienza audio di qualità home theatre grazie al supporto per il formato Dolby Atmos, che offre un audio avvolgente per rendere le tue immagini ancora più coinvolgenti. Con il nuovo Fire TV Stick, l'esperienza di streaming diventa ancora più completa, conveniente e personalizzabile, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per una visione senza limiti.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto maxi del 31% sul Fire TV Stick standard che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di soli 30,99€.