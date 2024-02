Guarda Sanremo 2024 dall'Estero con Cyberghost

Il 74° Festival di Sanremo 2024 è attualmente in onda ogni sera sul primo canale della Rai. Puoi dunque fare zapping su Rai1, ovviamente se ti trovi in Italia. Se invece, per qualsiasi motivo, attualmente ti trovi fuori dall'Italia ma comunque vuoi seguire il Festival della Canzone Italiana puoi farlo utilizzando una VPN come quella di Cyberghost, ad esempio.

Dopo la serata con John Travolta che ha fatto scalpore per il presunto accordo commerciale tra UPower e l'attore americano, si preannuncia un giovedì sera da non perdere.

Sanremo 2024: i dettagli

Come ben saprete, se seguite questo Festival attualmente giunto all'edizione 74, chi vince il primo premio va a rappresentare il nostro Paese direttamente all'EuroVision Song Contest. Se volete, dunque, passare una serata all'insegna della buona musica potete vedere Sanremo anche dall'Estero utilizzando una VPN. Attualmente Cyberghost è acquistabile a soli 2,19 euro mensili.

Ovviamente, con questa soluzione sarà possibile vedere tale kermesse direttamente ONLINE grazie a RaiPlay.

I cantanti attualmente in gara sono ben 30. Vediamo ora gli artisti con la relativa canzone scelta per questa manifestazione canora:

Ghali – Casa mia

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico – Onda alta

Angelina Mango – La noia

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia – Mariposa

Loredana Bertè – Pazza

Mr.Rain – Due altalene

Geolier – I p' me, tu p' te

Negramaro – Ricominciamo tutto

Rose Villain – Click boom!

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Annalisa – Sinceramente

Il Volo – Capolavoro

Emma – Apnea

Francesco Renga & Nek – Pazzo di te

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Big Mama – La rabbia non ti basta

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni – Finiscimi

Il Tre – Fragili

Alfa – Vai!

Maninni – Spettacolare

Santi Francesi – L’amore in bocca

Clara – Diamanti grezzi

bnkr44 – Governo punk

