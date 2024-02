Guarda RaiPlay all’estero con AtlasVPN

Se c’è una VPN che racchiude in sé qualità e convenienza, questa è Atlas VPN. Conveniente perché il costo mensile è di soli 1,54 euro. Al di là dei prezzi imbattibili, il servizio offre la possibilità a tutti coloro che risiedono all’estero di potersi godere in streaming tutti i contenuti di RaiPlay. Come? Superando le restrizioni geografiche.

Per abbonarti a questo prezzo, devi sottoscrivere il piano biennale. Se prendi il prezzo di listino ed effettui un veloce calcolo, lo sconto che esce è dell’86%. Veramente notevole! Ma non finisce qui. Oltre ai 24 mesi di abbonamento, ne avrai ben 6 extra in omaggio.

Il tuo portafoglio ne gioverà sicuramente, e avrai anche un servizio VPN di primo livello, molto gettonato da studenti, freelance e utenti italiani che lavorano all’estero.

Atlas VPN: streaming senza restrizioni ovunque tu vada

Al di là del costo accessibile, Atlas VPN propone un'interfaccia molto user-friendly a uso e consumo dei principianti in informatica.

Se attualmente ti trovi all’estero ma non riesci a vedere RaiPlay e altre piattaforma italiane, questa VPN è il migliore alleato per superare le restrizioni geografiche, senza temere il throttling da parte degli ISP.

Altro aspetto distintivo è l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, come il protocollo WireGuard, che garantisce velocità e stabilità del servizio, con connessioni veloci e sicure e prestazioni eccellenti sulle reti meno affidabili.

La vasta rete di server sparsa in tutto il mondo garantisce connessioni fino 10 Gbps. Quindi, navigherai in modo veloce, godendoti i tuoi contenuti in alta definizione senza buffering.

Inoltre, la funzionalità di login senza password è la più grande innovazione introdotta dal servizio nel campo della sicurezza digitale, che semplifica l'accesso al servizio senza compromettere la sicurezza del tuo account. Non ti resta che approfittare di questa offerta speciale e goderti RaiPlay ovunque tu vada fuori dall’Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.