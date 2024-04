Guarda Milan-Roma di Europa League in streaming dall'estero

Si gioca questa sera l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Il derby tutto italiano, che porterà almeno una delle nostre squadre in semifinale, è indubbiamente una partita molto attesa e proprio per questo la Rai ha acquisito i diritti per trasmetterla in chiaro su Rai 1 e di conseguenza sulla piattaforma di streaming RaiPlay.

Fin qui tutto ok, tuttavia sai benissimo che se ti trovi all'estero non puoi accedere alla diretta a causa del blocco territoriale. Nessun problema però perché ti basta usare una VPN come NordVPN per aggirare facilmente questo ostacolo. Ecco come devi fare.

Come vedere Milan-Roma in streaming dall'estero con NordVPN

Per prima cosa, assicurati di avere un abbonamento NordVPN attivo. Puoi scegliere tra vari piani, ma se vuoi approfittare di un'offerta vantaggiosa, ti consigliamo il piano biennale che include anche 3 mesi gratuiti.

Successivamente, scarica e installa NordVPN sul dispositivo che desideri utilizzare per lo streaming, che sia un PC, uno smartphone o un tablet.

Avvia l'app NordVPN e accedi con le credenziali fornite al momento dell'iscrizione.

Una volta dentro l'app, seleziona un server italiano dalla lista disponibile.

Ora, apri RaiPlay sul tuo dispositivo e avvia lo streaming della partita Milan-Roma come se fossi in Italia.

Grazie a NordVPN, potrai aggirare le restrizioni geografiche e goderti la partita senza problemi. Inoltre, potrai utilizzare NordVPN per navigare in modo sicuro e anonimo, proteggerti da malware e garantire la tua privacy anche quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai goderti il derby italiano ovunque ti trovi, senza perderti nemmeno un momento dell'azione e con il commento nostrano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.