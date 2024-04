Guarda Mary and George in streaming su NOW a partire da 6,99€ al mese

Arriva anche su NOW la nuova miniserie televisiva britannica Mary and George: un'opera in costume basata su una storia vera che puoi guardare in diretta streaming e on-demand con il pass Entertainment di NOW, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

Mary and George: di cosa parla la nuova serie TV

La storia di questa nuova miniserie televisiva si basa sull'incredibile vicenda di Mary e George Villiers, madre e figlio, che hanno intrapreso un percorso ambizioso per conquistare l'attenzione e il favore del re Giacomo I d'Inghilterra.

Tra complotti, seduzioni e azioni al limite della legalità, i due personaggi hanno raggiunto un posto privilegiato vicino al sovrano, spingendosi persino a conquistare un posto nel suo letto. Composta da 7 episodi, questa serie storica è capace di catturare l'attenzione degli appassionati di storia e di intrighi di corte.

Tutti gli episodi saranno trasmessi in streaming e potrai recuperarli quando vuoi on-demand grazie al pass Entertainment di NOW, che è disponibile a partire da 6,99 euro al mese se scegli l'abbonamento annuale che ti permette di pagare 12 mesi al prezzo di 10. Oltre a questa, potrai accedere ad un catalogo ricchissimi di produzioni televisive come True Detective, House of The Dragon, The Last of Us e molte altre ancora.

