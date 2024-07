Guarda le 3 serie più sottovalutate di Apple TV+ con la prova gratuita

La qualità del catalogo Apple TV+ è fuori discussione, non a caso è il suo fiore all'occhiello rispetto alle altre piattaforme streaming. Può capitare però che alcuni contenuti non ricevano l'accoglienza che invece meriterebbero. In questo senso, tre serie sottovalutate e che andrebbero viste quanto prima sono Silo, Criminal Record, Bad Sisters.

Le 3 serie più sottovalutate di Apple TV+

Iniziamo da Silo, serie diretta da Morten Tyldum e ambientata in un futuro distopico all'interno di un silo sotterraneo, dove le persone sono costrette a vivere perché la superficie è ormai inabitabile. La serie televisiva, che si ispira alla trilogia di libri di fantascienza dell'autore Hugh Howey, è stata rinnovata per una seconda stagione.

Criminal Record è un police drama ricco di colpi di scena, impreziosito dalla presenza di Peter Capaldi, che interpreta un veterano della polizia in contrasto con la detective June Lenker (Cush Jumbo). Tutto ha inizio da una telefonata di una donna in pericolo, che durante la chiamata svela come un uomo in precedenza accusato di omicidio sia in realtà innocente e che il vero killer è ancora in libertà.

Bad Sisters è una serie tv irlandese del 2022 basata sulla serie televisiva Clan. Racconta il legame tra cinque sorelle, per una storia avvincente e ricca di colpi di scena a ripetizione. Purtroppo non ha avuto lo stesso successo di pubblico ottenuto invece con la critica, ma c'è sempre tempo per rimediare.

